Бегущая по трассе лошадь стала причиной смертельного ДТП в Подмосковье

В Подмосковье иномарка столкнулась с лошадью, которая бежала по дороге. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД сообщил ТАСС .

Авария произошла в ночь на среду на двадцатом километре автодороги «Соболево — Цюрупа — Конобеево — Барановское».

Уточняется, что пассажир автомобиля погиб до приезда скорой помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе «Каспий» в Подмосковье, где легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет.