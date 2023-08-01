В Подмосковье возбудили дело после аварии, в результате которой погибли три человека

Смертельное ДТП произошло сегодня в утренние часы на трассе Р-22 «Каспий» в регионе, передает областная прокуратура. В результате инцидента погибли три человека.

По информации ведомства, в четыре часа утра на участке дороги легковушка выехала на полосу встречного движения. После этого авто съехало в кювет.

Жертвами аварии стали водитель машины, а также два пассажира. Еще одного пассажира с множественными травмами отвезли в медучреждение.

По данному факту завели уголовное дело. Ход его расследования находится на контроле городской прокуратуры Серебряных Прудов.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели вытащили троих взрослых и подростка из зависшей над оврагом машины.