Бельгия готовится передать Украине 300 бронированных машин

В него войдут 300 легких многоцелевых машин Lynx и три корабля с минными тральщиками. В инициативе поучаствуют и Нидерланды, которые взялись на месте обучить экипажи тральщиков.

Бронированный автомобиль Lynx предназначен для разведки, патрулирования и связи. Производящая его компания Iveco продала уже более 400 машин в 15 стран. Основная партия (более 2000 штук) пришлась на Италию.

Для крупномасштабных боевых действий такая техника не предназначена.

Накануне в Киеве побывал американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей русофобской позицией. Однако реальной помощи от него не дождались. Политик заявил, что максимум на что может рассчитывать режим Зеленского — это беспроцентный кредит.

* включен в список террористов и экстремистов