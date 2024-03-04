Бельгийский генерал Тис: в случае войны Европе придется бросаться камнями из-за отсутствия боеприпасов

Европе нечем будет защищаться в случае втягивания в реальное военное противостояние, заявил генерал-лейтенант вооруженных сил Бельгии в отставке Марк Тис в интервью Merkur.de.

«Через несколько часов нам придется бросаться камнями. Мы уже в дерьме. Вы можете быть уверены, что наши противники, будь они в Москве, Пекине или где-либо еще в мире, знают о нехватке боеприпасов», — уверяет Тис.

По его мнению, Европе в ближайшее время не удастся существенно нарастить производство боеприпасов. Генерал прогнозирует, что восполнить дефицит снарядов, образовавшийся из-за поставок Украине, удастся восполнить в лучшем случае через семь лет.

Страны ЕС пообещали Украине поставить в 2023 году миллион снарядов. Однако на деле смогли выполнить это обещание лишь на треть.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказал предположение о возможной отправке войск стран ЕС на Украине. Эта идея не нашла понимания даже у ближайших соратников.