Глава Белгородской области назвал ситуацию с водохранилищем стабильной
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ситуации на Белгородском водохранилище.
В своем телеграм-канале он отметил, что обстановка на объекте стабилизировалась после недавних атак со стороны ВСУ.
«Опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов», — написал глава региона.
Он также отметил, что администрация Белгородской области в рамках информирования населения провела два подомовых обхода. Гладков призвал граждан руководствоваться инструкциями и соблюдать все официальные рекомендации.
В воскресенье, 26 октября, ВСУ нанесли удар по Белгородскому водохранилищу. В результате этого в регионе произошло частичное подтопление населенных пунктов.
По словам Гладкова, в Шебекинском округе были затоплены 10 садовых участков. При этом жилые дома повреждены не были.
