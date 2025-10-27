Глава Белгородской области назвал ситуацию с водохранилищем стабильной

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ситуации на Белгородском водохранилище.

В своем телеграм-канале он отметил, что обстановка на объекте стабилизировалась после недавних атак со стороны ВСУ.

«Опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов», — написал глава региона.

Он также отметил, что администрация Белгородской области в рамках информирования населения провела два подомовых обхода. Гладков призвал граждан руководствоваться инструкциями и соблюдать все официальные рекомендации.

В воскресенье, 26 октября, ВСУ нанесли удар по Белгородскому водохранилищу. В результате этого в регионе произошло частичное подтопление населенных пунктов.

По словам Гладкова, в Шебекинском округе были затоплены 10 садовых участков. При этом жилые дома повреждены не были.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что над регионом сбили 24 БПЛА.