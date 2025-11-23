Белгородская область подверглась массированной атаке беспилотников: есть пострадавшие и масштабные разрушения

Белгородская область вновь оказалась под прицелом украинских беспилотников. Очередная волна атак привела к разрушениям в ряде населенных пунктов и повлекла за собой человеческие жертвы. О деталях инцидентов сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным главы области, один из самых тревожных эпизодов произошел в Шебекинском округе, где беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Муром. В результате взрыва находившаяся в салоне женщина получила баротравму и множественные осколочные ранения головы. Пострадавшую экстренно госпитализировали в белгородскую городскую больницу №2. Транспортное средство получило серьезные повреждения.

Атаки не ограничились одним районом. Сообщается о точечных ударах дронов по гражданской и коммерческой инфраструктуре. В селе Белянка взрывы на территории предприятия повредили здание и грузовик. В других населенных пунктах, включая Безлюдовку, Графовку, Отрадное и Долгое, беспилотники повреждали частные дома, выбивая окна и пробивая кровлю, а также уничтожали припаркованные автомобили.

В селе Зозули Борисовского округа удар дрона по легковому автомобилю привел к дополнительным последствиям – была перебита газовая труба, что создало угрозу техногенной аварии.

В настоящее время на местах происшествий работают оперативные службы, которые оценивают масштаб ущерба и ликвидируют последствия атак. Ситуация в приграничных районах остается напряженной.

