Воздушный бой над Ростовской областью: сколько БПЛА разнесли в щепки силы ПВО 22 ноября

Силы противовоздушной обороны осуществляли отражение воздушной атаки на территории Ростовской области. Воздушные цели были уничтожены или подавлены в воздушном пространстве над Усть-Донецким, Октябрьским сельским, Красносулинским, Шолоховским, Кашарским и Миллеровским районами. Информацию об этом подтвердил губернатор региона Юрий Слюсарь, передает Life.ru.

В результате падения обломков в городе Миллерово зафиксированы повреждения административного здания и технических средств, находящихся на прилегающей территории. В хуторе Треневка в жилом доме повреждены стеклянные конструкции, также получены повреждения гаража и хозяйственной постройки. По предварительным данным, среди местного населения жертв и пострадавших нет.

Работа по установлению всех последствий на земле продолжается.

