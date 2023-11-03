Белгородская область подверглась обстрелу со стороны ВСУ

На территории города Шебекино Белгородской области произошел инцидент, связанный с очередным обстрелом со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Один снаряд неустановленного образца попал на территорию промышленного предприятия, что привело к серьезным последствиям. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.

Согласно предварительной информации, в результате обстрела трое человек получили ранения. У двух мужчин зафиксированы осколочные ранения нижних конечностей, пострадавших оперативно доставили в белгородскую городскую больницу №2. Другому пострадавшему повезло - ему удалось избежать госпитализации, так как его рану обработали на месте.

По состоянию на данный момент, повреждения были зафиксированы в одном из технических помещений. Оперативные и аварийные службы уже работают на месте происшествия, проводится обследование территории. Власти региона следят за развитием событий и предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности и оказания помощи пострадавшим.