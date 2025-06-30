Белгородскому вице-губернатору предъявили обвинение в хищении бюджетных средств

Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин обвиняется в хищении 32 млн руб. в составе организованной преступной группы. Такое обвинение было выдвинуто в суде, об этом сообщило РИА Новости.

По мнению правоохранителей, белгородский вице-губернатор причастен к хищению денежных средств, которые предназначались для строительства фортификационных сооружений на территории региона.

«Органами следствия Зайнуллин обвиняется в мошенничестве, хищении особо крупного размера бюджетных денежных средств, путем обмана в группе лиц по предварительному сговору», — заявила судья Светлана Светашова.

Следователи считают, что всего было похищено 32 млн руб. Доля Зайнуллина при этом составила 4 млн руб.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске суд вынес приговор основателю религиозного движения «Община Виссариона» Сергею Торопу. За создание преступной религиозной организации с признаками насилия над ее участниками, а также мошенничества Железнодорожный районный суд Новосибирска осудил Торопа, называвшего себя сыном божьим, на 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.