Белоруссия усилила охрану своей государственной границы с Украиной

Белоруссия развернула дополнительные соединения и воинские части на границе с Украиной, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на госсекретаря Совета безопасности страны Александра Вольфовича.

«Нами усилена охрана и оборона государственной границы на юге Беларуси, в том числе путем отмобилизования и развертывания дополнительных соединений и воинских частей вооруженных сил, других войск и воинских формирований», — говорится в сообщении.

Госсекретарь уточнил, что новые военные единицы заняли области боевого назначения и начали «мероприятия по улучшению оборонительных позиций».

Значительное внимание уделено повышению эффективности системы противодействия беспилотным летательным аппаратам и контрдиверсионным действиям, отметил Александр Вольфович.

По словам Вольфовича, «постоянные провокации и различные инциденты» на границе преимущественно исходят от Украины, а также с территории Польши и стран Прибалтики.

Ранее сообщалось, что количество жертв от израильских ударов в Сирии увеличилось до 15.