Количество жертв от израильских ударов в Сирии увеличилось до 15
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Количество жертв от израильских авиаударов в сирийском городе Мисьяф увеличилось до 15 человек, 34 человека также получили ранения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главного врача местной государственной больницы Фейсала Хайдара.
«В результате атаки Израиля ночью в провинции Хама погибли 15 человек и 34 получили ранения, в том числе тяжелые», — сказал он.
Сирийское министерство обороны заявляло, что системы противовоздушной обороны Сирии сумели отразить удары израильских ВВС, которые пришли с северо-запада Ливана. Удары были направлены на несколько объектов, принадлежащих сирийской армии, в центральной части страны.
Ранее Латвия сообщила о падении российского беспилотника на востоке страны.