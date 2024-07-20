Белорусский суд приговорил к расстрелу наемника из Германии

Гражданин ФРГ был приговорен в Белоруссии к смертной казни. Его признали виновным в нарушении шести статей Уголовного кодекса, в том числе и наемничестве. Об этом сообщила немецкая газета Spiegel.

По данным журналистов, гражданин Германии находится под стражей в Белоруссии с осени прошлого года. В конце июня состоялся суд, причем процесс был закрытым. 30-летнему мужчину вменили в вину нарушение шести статей национального Уголовного кодекса, и в итоге его приговорили к расстрелу. Среди инкриминируемых ему преступлений – наемничество.

Другие СМИ допускают, что немец воевал против РФ на Украине в составе полка имени Кастуся Калиновского, который отметился террористическими атаками на российской территории.

Немецкое министерство иностранных дел подтвердило информацию о суде и приговоре. Дипломаты уточнили, что подсудимый все это время находился под консульским надзором.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Лукашенко призвал своих соотечественников и россиян приобретать участки в белорусских неперспективных селах. По его словам, это можно сейчас сделать фактически за копейки. Это позволит людям наслаждаться природой и свежим воздухом.