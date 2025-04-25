Белоусов оценил эффективность боевых операций войск «Курск»
Минобороны: Белоусов вручил госнаграды бойцам группировки войск «Курск»
Фото: [kremlin.ru]
Андрей Белоусов, глава оборонного ведомства России, совершил инспекционную поездку в расположение группировки войск «Курск». В рамках визита он провел рабочее совещание, на котором заслушал отчеты командиров о текущей ситуации и предпринимаемых мерах по ликвидации прорвавшихся на территорию Курской области сил противника.
Как сообщило Министерство обороны РФ, Белоусов дал высокую оценку эффективности боевых операций, проводимых подразделениями группировки войск на курском направлении.
Отличившимся военнослужащим, проявившим исключительную храбрость и героизм в ходе боевых действий, были вручены государственные награды.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили группировку ВСУ, которая удерживала Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области в результате успешно проведенной операции.