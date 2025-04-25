Белоусов оценил эффективность боевых операций войск «Курск»

Андрей Белоусов, глава оборонного ведомства России, совершил инспекционную поездку в расположение группировки войск «Курск». В рамках визита он провел рабочее совещание, на котором заслушал отчеты командиров о текущей ситуации и предпринимаемых мерах по ликвидации прорвавшихся на территорию Курской области сил противника.