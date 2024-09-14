Белоусов поручил разобраться с данными о гибели бойцов «Эрнеста» и «Гудвина»

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил компетентным лицам вместе с Департаментом военной контрразведки ФСБ РФ разобраться с информацией о гибели двух военнослужащих с позывными «Эрнест» и «Гудвин». Об этом сообщили в Минобороны страны, пишет RT .

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил как можно быстрее разобраться с появившейся информацией о смерти военных с позывными Эрнест и Гудвин. Они оба служили в 87-м отдельном стрелковом полке Южного военного округа.

Сведения о смерти солдат Первой Славянской бригады получила слишком широкую огласку, но так и не была подтверждена. Предварительно, они погибли на Покровском направлении. Также сообщалось, что их отправили в штурмовое подразделение после ссоры с командованием. Расчет БПЛА якобы был расформирован.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО сбили украинский БПЛА над Черным морем.