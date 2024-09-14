Российские системы ПВО сбили украинский БПЛА над Черным морем

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС России сбили украинский беспилотник, кружащий над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

Дежурные средства ПВО сбили украинский БПЛА над Черным морем. ВСУ запустили его вечером, 14 сентября. Последний раз похожая атака была месяц назад, но тогда враг пытался атаковать сразу пятью дронами. Они были самолетного и безэкипажного типов (катера).

Напомним, что в Севастополе и на полуострове системы противовоздушной обороны находятся в готовности для отражения атак ВСУ в любой момент.

Ранее сообщалось, что московский аэропорт Жуковский возобновил работу после падения обломков БПЛА.