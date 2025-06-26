Дальнейшие поставки оружия Украине со стороны Запада грозят самой Европе дестабилизацией ситуации. Такое заявление сделал Андрей Белоусов, глава российского Министерства обороны. Его точку зрения привел ТАСС.

Министр сообщил, что украинские власти сделали ставку в своем противостоянии России на проведение террористических актов. На территории РФ убивают мирных жителей, взрывают гражданские объекты. Все это проводится на средства западных спонсоров.

«Попытки затянуть военные действия за счет поставок Украине вооружения и наемников повышают угрозу дестабилизации, в том числе в самой Европе», — указал он.

Белоусов добавил, что Россия постоянно предлагала и предлагает решить конфликт мирным путем. Он добавил, что ВС РФ ведут успешные наступательные действия.

Ранее депутат Госдумы Чепа заявил, что страны Евросоюза саботируют соглашения России и Украины. По его мнению, украинский конфликт мог бы завершиться в 2025 году, однако этому мешают в Европе. Он добавил, что существуют силы, которые пытаются сделать все, чтобы никакого мира между Москвой и Киевом не было.