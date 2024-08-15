Белоусов создал Координационный совет по безопасности приграничья

Министр обороны РФ Андрей Белоусов своим приказом создал Координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий — Белгородской, Брянской и Курской областей.

В него вошли профильные заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба и главы упомянутых регионов.

Координационный совет будет собираться не реже одного раза в неделю.

Новый орган власти создан для более эффективного межведомственного взаимодействия. Задачей совета станет обеспечение войск вооружением и техникой, принятие дополнительных мер по защите населения, в том числе от атак беспилотниками и обстрелов со стороны ВСУ.

При этом координационный совет не будет подменять собой оперативное управление войсками, которое останется за Генштабом и командованием группировки «Север».

Ранее Андрей Белоусов назвал условия, которые помогут России успешно противостоять коллективному Западу.