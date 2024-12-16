Боевой потенциал украинских Вооруженных сил (ВСУ) существенно снизился, и общее количество потерь противника с начала специальной операции превысило 1 млн военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов на заключительном заседании ведомства, передает ТАСС.

Он отметил, что только в ходе курской операции киевские войска понесли утраты свыше 40 тыс. человек. По словам Белоусова, российские войска в 2024 году освободили почти 4,5 тыс. кв. км, которые были под контролем ВСУ.

«Неонацисты контролируют менее 1% территории Луганской Народной Республики и все еще 25-30% Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей», — заявил Белоусов.

Он подчеркнул, что боевой потенциал противника серьезно подорван. Белоусов также отметил, что украинские вооруженные силы утратили возможность производить необходимую технику и боеприпасы.

Российская артиллерия и высокоточное оружие нанесли значительный урон украинскому оборонному комплексу. В зоне спецоперации за текущий год было уничтожено более 58 тыс. единиц техники и вооружения, включая 18 тыс. иностранных.

Кроме того, он сообщил о том, что в России в 2024 году было набрано свыше 427 тыс. военнослужащих, с ежедневным поступлением более 1200 контрактников. Поставки танков в этом году увеличились в семь раз, а беспилотников — в 23 раза.

Министр обороны отметил, что массовое внедрение беспилотных летательных аппаратов стало одним из самых крупных прорывов в тактике российских подразделений, с ежедневным использованием более 3,5 тыс. беспилотников.

Также в этом году был создан Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон». В 2024 году российская ПВО сбила 86 ракет Storm Shadow и Scalp, 215 ATACMS, 1629 снарядов HIMARS и более 27 тыс. беспилотников.

Ранее сообщалось, что подразделения «южной» группировки войск освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР.