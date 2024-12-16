Подразделения «южной» группировки войск освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР, сообщило Министерство обороны России. Согласно последней сводке, украинские вооруженные силы понесли потери до 1425 человек за сутки.

Кроме того, группировка «Восток» атаковала до 185 солдат ВСУ и уничтожила один танк Leopard за тот же период. В районе ответственности группировки «Центр» потери украинских войск превысили 440 человек и три боевых бронемашины.

В то же время в зоне контроля группировки «Запад» украинские силы потеряли свыше 500 военнослужащих за сутки, а в результате действий группировки «Юг» ВСУ понесли потери до 345 человек и двух машин MaxxPro.

Российская ПВО за сутки уничтожила девять беспилотников ВСУ. Из-за действий группировок «Север» и «Днепр» украинские войска потеряли более 140 бойцов. В свою очередь, ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и личному составу ВСУ в 133 районах.

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские войска освободили населенный пункт Шевченко, расположенный вблизи Красноармейска.