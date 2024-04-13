Белый дом ожидает атаки Ирана по Израилю 14 апреля

Израиль готовится к удару возмездия от Ирана. О вероятности атаки говорят и в американской администрации, где призывают стороны к порядку. В Пентагоне и Белом доме считают, что Иран начнет военные действия 14 апреля, рано утром.

Исламская республика мощно ударила по посольству в Дамаске, Сирия. Этот инцидент осудили страны Ближнего Востока, которые выступают на стороне Газы и Палестины. Al Ekhbariya сообщает, что Иран может в ближайшее время приступить к атаке крупнейшей базе Израиля в Красном море.

Тем временем в Израиле готовятся к потенциальной угрозе. В школах отменяют занятия, сворачивают массовые мероприятия, а население получает инструкции по эвакуации и предупреждения. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправился в военный штаб ЦАХАЛ. Проводились беседы с высшим руководством военных ведомств.

Все ограничения в Израиле будут действовать до 23:00 понедельника, 15 апреля. Десятки самолетов израильской армии в режиме готовности.

США выразили поддержку Израилю и заявили о защите в случае вторжения Ирана.

Ранее сообщалось, что в начале апреля в Израиле приостановили работу посольств.