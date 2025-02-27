Белый дом захотел объединить два военных командования из-за финансовых проблем

Администрация Белого дома изучает вариант объединения Северного и Южного командований в единую структуру AMERICOM с целью оптимизации бюджетных расходов. Об этом сообщил телеканал NBC, ссылаясь на собственные источники информации.

В зону ответственности этих командований входят Северная и Южная Америка соответственно, включая Карибский бассейн и Центральную Америку.

Кроме того, они контролируют воздушное, космическое и морское пространство над Канадой, Аляской и территорией континентальных Соединенных Штатов.

По информации телеканала, ключевые члены профильных комитетов Конгресса считают, что Южное командование испытывает дефицит финансирования, что может способствовать поддержке идеи его слияния с Северным командованием.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа собралась отменить более 90% контрактов USAID.