Белый дом захотел объединить два военных командования из-за финансовых проблем
NBC: команда Трампа задумала объединить Северное и Южное командование в AMERICOM
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Администрация Белого дома изучает вариант объединения Северного и Южного командований в единую структуру AMERICOM с целью оптимизации бюджетных расходов. Об этом сообщил телеканал NBC, ссылаясь на собственные источники информации.
В зону ответственности этих командований входят Северная и Южная Америка соответственно, включая Карибский бассейн и Центральную Америку.
Кроме того, они контролируют воздушное, космическое и морское пространство над Канадой, Аляской и территорией континентальных Соединенных Штатов.
По информации телеканала, ключевые члены профильных комитетов Конгресса считают, что Южное командование испытывает дефицит финансирования, что может способствовать поддержке идеи его слияния с Северным командованием.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа собралась отменить более 90% контрактов USAID.