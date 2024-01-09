Бензовоз перевернулся на трассе М-2 в Подмосковье
Фото: [Соцсети]
Серьезная авария произошла на трассе М-2 в Подмосковье. Как передает Readovka, на участке между Чеховом и Подольском перевернулся бензовоз.
Дорожно-транспортное происшествие случилось рано утром во вторник. Авария спровоцировала затор на трассе. Ситуацию осложняли и погодные условия.
По информации издания, на месте ДТП дежурят сотрудники Госавтоинспекции и пожарные. Данные о пострадавших не поступали.
Ранее сообщалось, что один человек погиб при столкновении «Газели» и большегруза на трассе в Подольске.