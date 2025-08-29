Беременная подруга попыталась сжечь женщину в машине в Петербурге
В Санкт-Петербурге женщине потребовалась пересадка кожи после того, как беременная подруга в приступе ревности попыталась поджечь ее в автомобиле. Информацию об этом распространил телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
По сведениям источника, у пострадавшей диагностированы ожоги первой и второй степени, охватывающие 80% поверхности тела. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Сестра пострадавшей сообщила изданию, что хирургическое вмешательство прошло успешно, однако медики воздерживаются от каких-либо прогнозов относительно дальнейшего восстановления. Она добавила, что врачи пока наблюдают за процессом заживления, не меняя предварительные оценки.
