Беременная подруга попыталась сжечь женщину в машине в Петербурге

В Санкт-Петербурге женщине потребовалась пересадка кожи после того, как беременная подруга в приступе ревности попыталась поджечь ее в автомобиле. Информацию об этом распространил телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».

По сведениям источника, у пострадавшей диагностированы ожоги первой и второй степени, охватывающие 80% поверхности тела. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Сестра пострадавшей сообщила изданию, что хирургическое вмешательство прошло успешно, однако медики воздерживаются от каких-либо прогнозов относительно дальнейшего восстановления. Она добавила, что врачи пока наблюдают за процессом заживления, не меняя предварительные оценки.

Ранее сообщалось, что мужчина сжег бабушку на костре из-за подозрений в колдовстве.