Бесконтактное ДТП с последствиями: в Южно-Сахалинске ищут водителя, чей опасный обгон отправил чужую машину в кювет

В Южно-Сахалинске на дороге в районе Березняков произошла опасная авария, в результате которой пострадал водитель автомобиля Nissan Bluebird. По предварительной версии, к происшествию привел рискованный обгон двух автомобилей, один из которых, Toyota Crown, едва не столкнулся со встречным Nissan, после чего скрылся с места аварии.

По информации, предоставленной супругой пострадавшего водителя изданию astv.ru, инцидент произошел 10 января примерно в 16:15–16:25 в районе овощехранилища. Она рассказала, что ее муж двигался по своей полосе в южном направлении, когда навстречу выехали два автомобиля, решившие совершить обгон друг за другом, «паровозиком». Первый автомобиль, внедорожник, успел завершить маневр, однако второй, Toyota Crown, оказался на встречной полосе прямо перед Nissan и разъезд произошел буквально в последний момент.

После этого Nissan Bluebird занесло, и машину отбросило на правую обочину, где она опрокинулась на крышу, улетев в кювет. Водитель Toyota Crown не остановился и покинул место происшествия.

Владелец пострадавшего Nissan Bluebird отделался ушибами ноги и грудной клетки и медицинскую помощь не потребовал. В настоящее время пострадавшая сторона ищет очевидцев аварии, а также автомобилистов, которые могли зафиксировать момент ДТП на видеорегистратор. Для связи указан телефон +7 962 107-10-01.