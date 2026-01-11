Смертельное ДТП с иномарками произошло на трассе

На 93-м километре автодороги Аромашево — Вагай в Тюменской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передает интернет-издание «Ямал-медиа» со ссылкой на ГИБДД.

По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, в результате чего машина сначала совершила наезд на ограждение, а затем была отброшена на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем Nissan.

В результате аварии погиб 61-летний пассажир иномарки, житель Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа. Водитель Toyota доставлен в медицинское учреждение, его состояние уточняется.

Это трагическое происшествие, ставшее одним из первых в наступившем году на тюменских трассах, вновь актуализирует вопросы безопасности в зимних условиях. Снежный накат, гололедица и ограниченная видимость требуют от водителей повышенного внимания и корректировки стиля вождения.

