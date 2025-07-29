Беспилотник парализовал движение поездов на ж/д станции в Ростовской области
В Ростовской области нарушена работа ж/д станции из-за падения БПЛА
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В ночь на 28 июля украинские беспилотники атаковали Ростовскую область.
Около 2:00 из-за падения обломков БПЛА была нарушена работа контактной сети на станции Сальск. В результате движение поездок через нее закрыли, сообщается в телеграм-канале РЖД.
Выбиты стекла в двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк - Кисловодск. Пассажиров эвакуировали.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Кроме того, загорелся состав стоящего грузового поезда. Для ликвидации пожара на место ЧП направленили пожарный поезд.
Сотрудники железной дороги делают всё возможное, чтобы сократить время задержки пассажирских поездов.
Ранее сообщалось о том, что впервые с начала конфликта обломки сбитых ВС РФ дронов упали у границы ЕС.