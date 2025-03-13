Беспилотник повредил нежилые здания в Саратовской области

Роман Бусаргин, глава Саратовской области, сообщил в своем телеграм-канале об атаке украинского беспилотного летательного аппарата на объект в Петровском районе.

По информации должностного лица, беспилотник нанес ущерб нежилым зданиям. В настоящее время в районе включена система оповещения. Бусаргин добавил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Калужской области произошел пожар на промпредприятии после атаки беспилотника. Глава региона заявлял, что на протяжении ночи на 13 марта в области было сбито 25 неприятельских дронов.