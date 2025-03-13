В Калужской области произошел пожар на промпредприятии после атаки беспилотника

В Калужской области сбитый беспилотник упал на территории промышленного предприятия, после этого начался пожар. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель региона Владислав Шапша.

Губернатор заявил, что на протяжении ночи в Калужской области было сбито 25 неприятельских дронов. Их нейтрализовали над Дзержинским, Думиничским, Кировским, Мещовским, Ульяновским и Хвастовичским районами. При этом в Дзержинском районе сбитый беспилотник рухнул на территории промышленного предприятия.

«Возникло возгорание технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе. Возгорание было оперативно ликвидировано», — указал он.

Шапша добавил, что во время инцидента пострадал один работник предприятия, у него легкое ранение. Ему тут же была оказана необходимая помощь. В Хвастовичском районе упавшие дроны повредили линию электропередач, а также вышку сотовой связи. Во всех местах падения БПЛА уже работают оперативные службы, они в кратчайший срок устранят все повреждения.

Ранее сообщалось, что упавший беспилотник вызвал пожар на промышленном предприятии в Ростовской области. Это случилось на хуторе Калининский Шолоховского района, во время инцидента никто не пострадал. Возникнувший пожар был быстро потушен.