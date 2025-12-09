Беспилотник сбит под Москвой: спецслужбы работают на месте падения обломков

Системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы, на месте уже работают специалисты. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на личной странице в соцсетях.

Новая воздушная тревога для столичного региона завершилась работой расчетов ПВО. Беспилотник, летевший по направлению к Москве, был вовремя обнаружен и уничтожен силами противовоздушной обороны Минобороны России.

После успешного перехвата цели экстренные службы оперативно выехали в район, где упали обломки воздушного аппарата. Специалисты обследуют местность для локализации возможных последствий падения и установления всех обстоятельств произошедшего.

Подобные инциденты в последнее время стали происходить вблизи Москвы с определенной периодичностью. Военное ведомство, как правило, оперативно информирует о таких событиях, подчеркивая надежность защиты неба над столицей и центральными регионами страны. Работа аварийно-спасательных формирований в таких случаях носит стандартный характер и направлена на обеспечение безопасности населения.

