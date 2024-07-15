Беспилотник упал на территории электроподстанции в Липецкой области

В Липецкой области произошло ЧП. Там беспилотный летательный аппарат рухнул на подстанции, сейчас его обезвреживанием занимаются работники экстренных служб. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По утверждению губернатора, инцидент произошел в Становлянском муниципальном округе.

«БПЛА упал на территорию электроподстанции. На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов», - указал он.

При падении дрона никто не пострадал, работа самой подстанции не была нарушена. При этом уровень красной опасности для данного муниципального округа по-прежнему остается в силе.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник угодил в телевышку в Курской области, в итоге на ней начался пожар. При этом также обошлось без пострадавших, а вспыхнувшим огнем немедленно занялся караул пожарной части.