Вражеский беспилотник в Курской области угодил в телевизионную вышку, начался пожар

Телевизионная вышка горит сейчас в городе Суджа Курской области. Как проинформировал губернатор региона Алексей Смирнов в своем аккаунте в соцсетях, причиной тому стала очередная атака ВСУ при помощи боевого дрона.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Потерян ли телесигнал, пока не сообщается.

«В городе Судже Суджанского района в результате атаки украинского дрона загорелась телевизионная вышка», — написал губернатор.

На месте происшествия в настоящее время работает дежурный караул пожарной части, пытаясь справиться с огнем, добавил Смирнов.

ВСУ утром в воскресенье, 23 июня, атаковали Севастополь несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полета на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. Губернатор Михаил Развожаев объявил 24 июня в Севастополе днем траура.

Ранее мы рассказывали, как во время обстрела Учкуевки владельцы «бананов» продолжали катать детей, назвав ракеты ВСУ — салютом на День Нептуна.