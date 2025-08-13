Беспилотник ВСУ атаковал двух мирных жителей ДНР

В результате нападения беспилотника, принадлежащего украинской армии, ранен водитель грузовика, доставлявший воду, и девушка. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

По его информации, происшествие случилось в Ясиноватском районе, на автодороге, соединяющей Донецк и Горловку.

«В результате атаки ударного БПЛА ВФУ ранен водитель ГУП ДНР "Вода Донбасса", мужчина 1966 года рождения, там же от сброса ВОП (взрывоопасного предмета) с БПЛА пострадала женщина 2005 года рождения», — проинформировал Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что всем получившим ранения оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ ранил двух россиян на машине в Белгородской области.