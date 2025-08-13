Двух белгородцев на машине ранил дрон ВСУ

В Белгородской области два человека получили ранения в результате атаки украинской армии. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, инцидент произошел, когда они ехали на автомобиле и подверглись удару с беспилотника. Информация об этом появилась в его телеграм-канале.

По информации главы региона, пострадавшие получили осколочные ранения и контузии. В настоящее время они находятся в больнице.

Кроме того, украинские войска нанесли удары по нескольким объектам в приграничной зоне. В результате взрывов FPV-дронов повреждены административное здание компании, объект социальной инфраструктуры, более десятка частных домов и хозяйственных построек, восемь автомобилей и сельскохозяйственная техника.

В селе Таврово беспилотник взорвался рядом с жилым домом, из-за чего в квартирах выбиты стекла. В другом селе была повреждена газовая магистраль, однако утечка газа была оперативно устранена.

Ранее сообщалось, что боец ВС РФ метнул автомат в дрон ВСУ и спас жизнь товарищам.