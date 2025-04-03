Беспилотник ВСУ пробил стену завода в Железногорске
Хинштейн: в Железногорске дрон ВСУ повредил завод, но никто не пострадал
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В своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник, потерпев крушение в Железногорске, пробил часть стены завода, занимающегося производством резинотехнических изделий.
Согласно его заявлению, один беспилотный летательный аппарат упал в районе улицы Станционной. В результате инцидента обошлось без жертв и серьезных разрушений.
Ранее Хинштейн сообщал, что в результате атаки дронов ВСУ, которая произошла в ночь со вторника на среду, 2 апреля, в центре Курска был нанесен ущерб жилому многоэтажному зданию.