Беспилотник ВСУ пробил стену завода в Железногорске

В своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил , что украинский беспилотник, потерпев крушение в Железногорске, пробил часть стены завода, занимающегося производством резинотехнических изделий.

Согласно его заявлению, один беспилотный летательный аппарат упал в районе улицы Станционной. В результате инцидента обошлось без жертв и серьезных разрушений.

Ранее Хинштейн сообщал, что в результате атаки дронов ВСУ, которая произошла в ночь со вторника на среду, 2 апреля, в центре Курска был нанесен ущерб жилому многоэтажному зданию.