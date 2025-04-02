ВСУ атакуют Курск: 15 взрывов, пострадала многоэтажка

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, которая произошла в ночь со вторника на среду, 2 апреля, в центре Курска был нанесен ущерб жилому многоэтажному зданию. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в телеграм-канале временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна.

По информации, предоставленной руководителем региона, фрагменты сбитого беспилотного летательного аппарата и его мотор приземлились на кровлю высотного здания, расположенного на улице Чехова.

«Жизни и здоровью людей ничего не угрожает, однако было принято решение об отселении 60 жителей подъезда на время работы пиротехников. Работа ПВО в регионе продолжается», — написал Хинштейн.

По словам очевидцев, в небе над городом прогремело от 10 до 15 мощных взрывов. Кроме того, был слышен шум двигателя, видны были вспышки.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Таганрог. Обломки дронов рухнули перед жилыми домами. В городе объявлен режим ЧС.