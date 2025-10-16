ВСУ атаковали производственное предприятие в Шебекино

В Белгородской области украинские войска нанесли удар по производственному объекту, расположенному в городе Шебекино. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в официальном телеграм-канале.

По словам главы региона, атака была осуществлена с использованием семи беспилотных летательных аппаратов.

«В результате удара одного из них ранен сотрудник. Мужчина с баротравмой доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь», — написал Гладков.

Губернатор также сообщил о повреждениях складских помещений, спецтехники и оборудования, находящихся на территории предприятия.

Ранее сообщалось, что два чиновника пострадали в Белгородской области из-за атаки украинского БПЛА.