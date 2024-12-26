Беспилотник ВСУ разрушил дом под Белгородом: ранены ребенок и его мать

Белгородский поселок Разумное был атакован украинскими силами. ВСУ запустили беспилотник, который принес разрушения и привел к пострадавшим. Подробно об этом рассказала губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как рассказал глава Белгородской области, БПЛА ударил по таунхаусу в поселке Разумное. Там проживала семья, которая теперь буквально осталась без фасада дома. Также там выбило окна и повредились двери, осколками посекло легковушку. После удара дрона начался пожар, который оперативно потушили сотрудники МЧС.

Есть и пострадавшие в ходе последней атаки ВСУ. По словам Гладкова, количество раненых достигло трех. Среди них мама и ребенок из разрушенного таунхауса: у женщины множественные осколочные ранения, у малолетнего — ссадины и ушибы. Еще одна сельчанка обратилась за медпомощью из-за сильного удара руки. Всех пострадавших доставят в больницу №2 г. Белгорода.

Ранее сообщалось, что губернатор Владимирской области рассказал о последствиях атаки украинского БПЛА.