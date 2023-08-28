Глава городского округа Балашиха Сергей Юров призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

Он привел данные министерства обороны России, согласно которым минувшей ночью украинский беспилотник был уничтожен не над территорией Балашихи, а над территорией Люберец.

Как уточнили в военном ведомстве, в районе пяти часов утра силы ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа. БПЛА уничтожили над территорией Люберецкого района.

Ранее издание «Факт» сообщило, что жители окраин Балашихи проснулись от громкого взрыва.