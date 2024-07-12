Беспилотники атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Украинские беспилотники нанесли удар сразу по четырем населенным пунктам в Белгородской области вечером пятницы, 12 июля. Об этом написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном канале.

Так, два частных дома оказались разрушены в поселке Красное, что в Шебекинском горокруге, из-за атаки украинского беспилотника. В селе Зиборовка еще один вражеский летательный объект атаковал служебный автомобиль одного из сельхозпредприятий – в итоге, машина сгорела полностью.

Сразу два украинских дрона атаковали село Поповка, что в Краснояружском районе: разрушен оказался частный нежилой дом, а второй дрон сильно повредил еще один дом, также нежилой. В селе Новостроевка-Вторая, что в Грайворонском округе, дрон-камикадзе атаковал легковую машину. Известно, что в результате украинских атак, к счастью, никто не пострадал.