Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ухте, возник пожар

Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн подтвердил атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ухте. Об этом он написал в своем телеграм-канале. В результате удара на территории промышленного объекта возник пожар.

По его словам, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Специалисты занимаются ликвидацией возгорания и оценкой нанесенного ущерба. По предварительной информации, пострадавших нет.

Гольдштейн также напомнил жителям и гостям региона, что в Коми продолжает действовать режим беспилотной опасности. Глава Коми призвал людей соблюдать все необходимые меры безопасности, не снимать работу систем противовоздушной обороны (ПВО) и не распространять фейки.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ночью после ракетной атаки загорелся объект Министерства обороны РФ.