Ракетная атака на Волгоградскую область: пожар на объекте Минобороны, идет эвакуация

В Волгоградской области ночью после ракетной атаки загорелся объект Министерства обороны. Жителей пострадало не было, однако из-за угрозы детонации проводится эвакуация жителей поселка Котлубань, сообщил губернатор Андрей Бочаров. На месте работают противопожарные службы, МЧС и военные.

По словам Бочарова, подразделения ПВО отражали ракетную атаку на регион. В результате падения обломков на объект Минобороны около Котлубани возник пожар. Пострадавших среди гражданских лиц нет, повреждений жилых домов также не зафиксировано.

Для ликвидации возгорания привлекли силы МЧС, региональные противопожарные службы и подразделения Минобороны.

Из-за угрозы взрыва началась эвакуация жителей поселка Котлубань. Для этого подготовлены автобусы, а пункты временного размещения развернуты в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ. Жителям обеспечена временная безопасность, а эвакуация продолжается под контролем властей.

Власти подчеркивают, что эвакуация проводится заблаговременно для предотвращения возможного ущерба при детонации обломков или боеприпасов на объекте.

Ранее сообщалось, что экстренные службы работают на месте падения БПЛА в Тамбовской области.