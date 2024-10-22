Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военной базе в Израиле

Хуситы из движения «Ансар Аллах» осуществили атаку на военную базу в центральном Израиле с использованием гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщил представитель вооруженных сил, сформированных повстанцами, Яхья Сариа в интервью на телеканале Al Masirah, который принадлежит хуситам.

Сариа заявил, что ракета, запущенная военными Йемена, была направлена в сторону израильской военной базы, расположенной к востоку от оккупированной территории Яффо.

Он подчеркнул, что ракета под названием «Палестина-2» успешно выполнила свою задачу, преодолев системы перехвата, разработанные США и Израилем.

Кроме того, он охарактеризовал атаку как часть «пятого этапа эскалации» в контексте конфликта с Израилем.

Ранее йеменская группировка «Ансар Аллах» объявила о проведении атак на три эсминца американского флота, заявив, что продолжит атаковать морские суда и Израиль, пока «агрессия» против Ливана, сектора Газа и палестинского народа не будет прекращена.

В ответ на такие действия, в декабре 2023 года США, совместно с рядом других государств, начали операцию «Страж процветания», направленную на обеспечение свободного судоходства в Красном море.