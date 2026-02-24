В Альметьевске из-за атаки БПЛА приостановили работу общественного транспорта

Пассажирам и водителям рекомендовали немедленно проследовать в укрытия. В городе звучали сирены, проводилась эвакуация детей в зоны безопасности.

Угрозу атаки БПЛА объявили в 8:59 мск. Также были введены ограничения на полеты в аэропорту Нижнекамска. В целом в Татарстане с 04:22 мск действует режим беспилотной опасности, который накануне продолжался более 11 часов.

Ранним утром над Альметьевском силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один беспилотник. В результате этого на территории промзоны возникло возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал. Всего за ночь над республикой уничтожили три вражеских дрона.

Напомним, 21 февраля Татарстан уже подвергался массированной атаке беспилотников, которую удалось отразить. Тогда производственные процессы не останавливались, жертв и разрушений не было.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о количестве сбитых за вечер украинских БПЛА.