Беспилотники ВСУ нанесли удары по легковым машинам в приграничных селах

На территории Белгородской области зафиксированы два инцидента с нападением беспилотников на гражданский транспорт. Как сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атак получили ранения двое местных жителей.

Первый инцидент произошел в селе Глотово, где FPV-дрон нанес удар по движущейся легковой машине. Находившаяся за рулем женщина получила ранения и самостоятельно обратилась в Грайворонскую центральную районную больницу.

Медики диагностировали у нее комбинированные повреждения: минно-взрывную травму и баротравму. После оказания первой помощи ее планируют перевести для дальнейшего лечения в белгородскую городскую больницу № 2.

В тот же день аналогичное нападение совершено в селе Рождественка. Здесь беспилотник также атаковал гражданский автомобиль. Пострадавшего водителя — мужчину с осколочными ранениями лица и баротравмой — доставили в медучреждение силами бойцов местной самообороны.

Сообщается, что оба нападения осуществлены с применением дронов-камикадзе.

