По словам сенатора верхней палаты парламента Дмитрия Рогозина, атака украинской армии на Курскую область является военной авантюрой Великобритании. Об этом сообщили Argumenti.ru.

Он добавил, что украинцы на курско-белгородском тактическом направлении глубоко лезть не станут, рисковать остаться без резервов и «обозов» не будут, однако фронт оккупации вдоль государственной границы расширять станут.

По мнению политика, они будут действовать малыми группами, которые станут сеять замешательство и путаницу. Командующему Сырскому такое не придумать, это намного более изощренный интеллект - британский.

Он подчеркнул, что в курских лесах англичанами воняет за версту.

Ранее посол Андрей Келин обвинил Британию в участии в военных операциях ВСУ.