Центр специального назначения «Барс-Сармат» проводит анализ технических характеристик трофейного безэкипажного катера Вооруженных сил Украины, который предположительно предназначался для атаки на территорию Крыма. Об этом РИА Новости рассказал представитель подразделения с позывным «Адвокат».

В течение последних лет украинские вооруженные формирования активно используют безэкипажные катера для проведения операций в акватории Черного моря. Эти катера оснащены взрывчатыми веществами, детонация которых происходит при столкновении с целью.

Согласно классификации Министерства обороны Российской Федерации, данный объект относится к категории безэкипажных катеров с инерционной системой навигации. Катер изготовлен на базе гидроцикла мексиканского производства. Боевая часть, установленная на катере, содержала 150 килограммов взрывчатого вещества. Запас хода катера составляет около 400 километров, а его двигатель подвергся незначительной доработке.

Все модификации, связанные с системой топливного питания, оптимизацией узлов и управления, были произведены на территории Украины. Судя по анализу конструктивных особенностей, все изменения были выполнены кустарным способом.

Катер оснащен топливным баком емкостью 40 литров и способен развивать крейсерскую скорость до 90 километров в час. По данным, полученным с контроллера, ориентировочный запас хода составляет около 400 километров. Катер двигался из района Одессы в направлении Крыма.

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