Еще один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО

Противовоздушная оборона Министерства обороны Российской Федерации успешно нейтрализовала очередной беспилотный летательный аппарат, об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В настоящее время на месте предполагаемого падения фрагментов данного БПЛА задействованы специализированные подразделения экстренных служб, проводящие оперативные мероприятия по оценке ситуации и ликвидации последствий инцидента, сообщил мэр Москвы.

Сообщение об уничтожении второго БПЛА, летевшего в сторону столицы, было опубликовано в 03:02 мск 9 июля.

Ранее сообщалось, что ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву.