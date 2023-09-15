Беспорядкам конец: власти Красногорска пообещали создать пункт полиции на территории ЖК, где часто дерутся мигранты

Регулярные массовые драки мигрантов долгое время не давали покоя жильцам ЖК «Ильинские луга». За проблему взялись власти Красногорска и депутат Госдумы.

После того, как интернет-издание «Подмосковье сегодня» подробно рассказало о беспорядках, там собираются создать опорный пункт полиции. Об этом сообщили местные жители, побывавшие на встрече с заместителем главы администрации городского округа Красногорск Александром Бутенко.

Поводом для собрания как раз стали участившиеся драки на территории ЖК. Как рассказала нам жительница «Ильинских лугов», рядом с жилым комплексом расположен распределительный центр X5 Retail Group.

«Рабочие, мигранты постоянно сидят там, а также на лавочках у пивного магазина и распивают спиртное», — пояснила очевидица Светлана П. в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом, уточнила собеседница, опорного пункта полиции в ЖК пока что нет, а на вызовы правоохранители часто не приезжают. Это замечание мы передали представителям администрации городского округа Красногорск, к решению проблемы подключился и депутат Госдумы Сергей Колунов. И теперь, как отметила жительница города, дело сдвинулось с мертвой точки.

«Много кто из администрации Красногорска приезжал разбираться, приезжали представители в Х5, проводили беседу с руководством склада. Любовь Одинцова (кандидат в депутаты г.о. Красногорск. — Прим. ред), обходила территорию с полицией и нашими активистами. Повезло, что в нашем ЖК очень много жителей с активной гражданской позицией», — поделилась Светлана.

Женщина отметила, что местные власти обещают оборудовать опорный пункт полиции до конца этого месяца, продлить забор склада X5 Retail Group, организовать патрулирование территории ЖК ежедневно с 18:00 до полуночи, проводить рейды до нормализации криминалистической обстановки, а также обязать сотрудников ЧОП ближайшей школы следить за порядком на футбольном поле.

Ранее очевидица уже рассказывала нам о массовых драках мигрантов в Красногорске.