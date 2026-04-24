«Бессмертные» рыбаки вышли на тающий лед Красного озера

Весеннее солнце прогревает воздух, термометры стабильно показывают плюс, а лед на Красном озере в Кемерове продолжает таять. Но для некоторых любителей рыбной ловли это не аргумент. Как сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» , очевидцы сфотографировали отчаянных рыбаков, которые вышли на ледяной покров. И сделали это не у берега, а на удалении от безопасной поверхности.

Фотографии были сделаны накануне вечером. На снимках видны силуэты людей посреди тающего льда. Автор снимков не скрывает недоумения.

«Смотрю на это и не могу поверить: на улице тепло, лед теряет прочность с каждым днем, а люди продолжают рисковать жизнью. Что это — азарт, привычка или просто пренебрежение собственной безопасностью? Бессмертные психопаты какие-то», — недоумевает автор снимков.

Ситуация вызывает тем большее беспокойство, что трагедии на весеннем льду уже случались. В первых числах апреля в Междуреченске 9-летняя девочка гуляла с друзьями у моста через реку Уса. Она сделала всего несколько шагов по льду и в один миг провалилась в холодную воду. Ребенок погиб. В регионе с каждым днем становится теплее, и выходить на лед уже смертельно опасно. Спасатели предупреждают об этом регулярно.

Тем не менее, весенняя рыбалка на льду, похоже, превратилась в ежегодный квест на выживание для некоторых кемеровских рыбаков. В прошлом году их уже замечали на льду озера в конце марта. В этом сезоне апрельский плюс их тоже не остановил. Остается только гадать: это безудержный азарт, многолетняя привычка или искренняя вера в то, что беда случится с кем угодно, только не с ними. Одно ясно точно: каждый такой выход на весенний лед — лотерея, в которой ставка слишком высока.

