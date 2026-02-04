Без демонтажа и остановки: как работает новый комплекс диагностики для атомной энергетики

В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ (НИЯУ МИФИ) завершена разработка уникального мобильного комплекса для оперативной диагностики электроприводной арматуры (СОД ЭПА). Система позволяет проверять исправность тысяч управляющих элементов на атомных станциях непосредственно на месте их эксплуатации, что ранее было технически невозможно, сообщили « Газете.Ru » в университете.

Безопасность атомной станции во многом зависит от регулярной проверки электроприводов, которые управляют задвижками на многокилометровых трубопроводах. Традиционный метод диагностики требовал демонтажа каждого привода, его транспортировки на специальный испытательный стенд и последующего монтажа обратно, что отнимало значительное время в условиях сжатых сроков планово-предупредительных ремонтов (ППР).

Как пояснили разработчики, новая система решает эту проблему. Она представляет собой портативное устройство, которое инженер может переносить в кейсе. Комплекс подключается непосредственно к шкафу питания электропривода, снимая в реальном времени показатели тока, напряжения, мощности и другие рабочие параметры. Данные передаются на планшет или ноутбук, где специальное программное обеспечение проводит их комплексный анализ и формирует заключение о техническом состоянии узла.

Для выполнения тарировки привода — точного определения реального крутящего момента при закрытии арматуры — система дополняется специальным датчиком. Это позволяет провести необходимые калибровочные работы также без демонтажа оборудования.

Ключевыми преимуществами разработки названы возможность проведения диагностики и тарировки без остановки оборудования, демонтажа или отключения приводов. Такой подход позволяет в разы сократить время и стоимость работ по сравнению с традиционными методами. Кроме того, тарировка привода непосредственно на штатной арматуре обеспечивает более высокую точность результатов, чем тестирование на отдельном стенде.

Разработка НИЯУ МИФИ уже успешно прошла апробацию на Нововоронежской АЭС. Внедрение подобных систем знаменует собой качественный скачок в техническом обслуживании и способствует повышению уровня безопасности и надежности объектов российской атомной энергетики.

Ранее сообщалось о полном запрете на катание из-за угрозы смертельных лавин.